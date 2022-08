Copasir, Urso: "Inchiesta su Lega e Russia? Allora anche Cina e Venezuela"

Copasir, Urso: "Qualcuno fece anche visita ai gilet gialli..."

Il Copasir è contrario all'istutuzione di una commissione d'inchiesta per chiarire i rapporti tra Lega e Russia. A dirlo in maniera chiara è il presidente del comitato dei Servizi Adolfo Urso di Fdi. "Credo che sia giusto e doveroso in campagna elettorale - spiega Urso al Corriere della Sera - evitare di delegittimare o screditare gli avversari in questo modo, si fa il gioco delle autocrazie e delle dittature, che hanno proprio come obiettivo quello di confondere i cittadini delle democrazie e mettere una contro l’altra le forze politiche, per minare il sistema dalle fondamenta. Sarebbe meglio che questi argomenti non fossero trattati come clave in campagna elettorale. Se alcune cose riguardano la magistratura non posso entrarci, se riguardano la politica allora parliamo del sottosegretario Di Stefano e dei suoi rapporti con la Cina, o con il Venezuela o con il Cile. Ognuno è libero di criticare o di condividere, ma non è utile né giusto utilizzare certi temi in campagna elettorale".

"Poi - prosegue Urso al Corriere - se si vuole fare una commissione d’inchiesta del Parlamento che avrebbe poteri diversi da quelli nostri allora sarebbe meglio restare sulla scia della commissione Glucksmann della Ue, che ha fatto luce su una metodologia di attività molto significativa. Attività in cui vengono messi sotto il mirino altri Paesi, dalla Turchia al Qatar, dagli Emirati all’Arabia Saudita. Certo che si deve lavorare e fare chiarezza, ma facciamolo con ordine, la magistratura faccia il suo lavoro, eventualmente lo faccia il Parlamento con i suoi poteri, e in quel caso si deve fare a 360 gradi. Ma qualcuno fece anche visita ai gilet gialli...".