Cerro al Lambro, la consigliera manca e il collega le copia il discorso. VIDEO

Cerro al Lambro, incredibile ma vero

Il 6 maggio ero ancora in Sicilia, esattamente a Roccalumera, per qualche ora di relax dalla due giorni organizzata dalla lista "Libertà" di Cateno De Luca in Sicilia. Nel frattempo, a Cerro al Lambro, dove sono consigliera comunale, si stava svolgendo il Consiglio Comunale.

Tra i diversi punti all'ordine del giorno c'era anche la surroga di un consigliere di maggioranza dimissionario. Non volendo perdere il consiglio, oggi ho guardato la registrazione e ho assistito in differita a qualcosa di incomprensibile, ma nel contempo esilerante.

Quando il Sindaco ha dato la parola ad un Consigliere di maggioranza per leggere il proprio testo di benvenuto rivolto alla neo Consigliera di opposizione, ho iniziato a sentire in quelle parole qualcosa di familiare.

Ma può accadere, pensai. Però più leggeva, più riconoscevo in quelle parole, le stesse che avevo usato nel mio discorso di benvenuto il 12 giugno 2023 per la surroga di un consigliere di maggioranza. Velocemente ho cercato il testo.

Era identico per almeno un minuto fin dall'inizio, più in altre parti del testo. Naturalmente le parti riguardanti le problematiche legate al territorio, come la negazione dello sportello formazione-lavoro, presenti nel discorso originale di benvenuto, erano state abilmente omesse.

Ho deciso, dopo la campagna elettorale scriverò un formulario con i testi che un consigliere comunale può utilizzare in ogni occasione. Forse avrà pensato che non avrei guardato il Consiglio Comunale presa dalla campagna elettorale.... Ma ha sbagliato, ci tengo al mio Comune e ai miei impegni presi con i cittadini (anche se sono un piccolo consigliere di opposizione).

Ecco il testo

Benvenuta,

porgo un caro e sincero benvenuto al nuovo Consigliere Comunale che entra in Consiglio per surroga. Un benvenuto perche' dare il benvenuto e' un segno di civilta', anzi, e' alla base della civilta' dell'accogliere, di accogliere chi ha il coraggio di mettersi in gioco e di donarsi sul terriotrio mettendo a disposizione dei concittadini del territorio cerrese , riozzose e delle frazioni le proprie compentenze , il proprio tempo , il proprio talento inteso in termini puramente cristiani mi sento di rivolgere questo mio caloroso saluto di accoglienza al neo Consigliere per surroga che si accinge ad occupare un ruolo importante all'interno della societa' Cerrese in veste di consigliere comunale perche' questo benvenuto sia un esempio di quello che deve essere l'atteggiamento ed il comportamento educato, corretto, civile, democratico da tenere normalmente tra le persone ed a maggior ragione tra persone che siedono a questo tavolo ad affrontare questioni che toccano da vicino i nostri CONCITTADINI.

Tutti siamo tenuti a risolvere le questioni che affliggono i nostri CONCITTATINI

benvenuta!

E' CON questa attitudine che si diventa portatori o portatrici di una fruttuosa collaborazione e di una efficacie coesione per meglio rispondere alle URGENTI ed oramai ANNOSE QUESTIONI CHE FLAGELLANO e deturpano il nostro territorio DA TROPPO TEMPO e che continueranno a sfregiarlo come e' in previsione .

benvenuta

Il cancro che si annida sul territorio svilendolo deve essere estirpato e la maggioranza ha il dovere di debellare cio' che la minoranza sta evidenziando in quanto e' proprio la maggioranza che sta gestendo il territorio da oltre 20 anni.

Benvenuta.

Benvenuta sul territorio dove : le risposte alle domande tardano o latitano

IL VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 MAGGIO 2024

IL VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2023 CON LA VERSIONE ORIGINALE DELLA LETTERA