"Io, commercialista e consigliere comunale lombarda, aderisco al progetto di Cateno De Luca ricordando Goethe... Ecco perchè"

Europee, nella lista di Cateno De Luca la commercialista Pizzulo

Sono qui in Sicilia perchè ho risposto alla chiamata di Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Sono partita dal Nord e sono atterrata a Catania. Arrivo da Cerro al Lambro, che si trova in provincia di Milano. E' un piccolo comune di circa 5.000 abitanti. Lì sono consigliere comunale. Ho aderito al progetto di Libertà, perchè, mai piu' di ora c'è bisogno di libertà, ma della Libertà delle pluralità, dove tutti sono parte del sistema, nessuno escluso. Oggi, noi ripartiamo non solo dalla Sicilia, dal sud dell'Italia, ma dal sud dell'Europa. sulle ali della libertà, per arrivare a Bruxelles. Proprio in questi stessi giorni di maggio del 1787 era presente in Sicilia, sulla terra "delle lave che non sono state ancora addomesticate dal tempo”. Goethe, anche lui come me, arrivò a Catania il 4 maggio e seguendo “un buon consiglio”, come me, proseguì il suo viaggio verso Taormina.

Che piacevole coincidenza. Goethe intraprese il suo viaggio in Italia “chiamato” dall'Italia, dal Sud dell'Europa, dal Sud dell'Italia. Possiamo definirlo un pre- Sud chiama Nord. Lui venne in Italia per trovare la liberta' di rinascere come artista in fuga dagli ambienti della Mitteleuropa in cui si sentiva soffocato. Venne in Italia per cercare le radici dell'arte: cercava l'Italia della Magna Grecia dei Romani. Ritornò in Europa formato. Ora noi ripartiamo verso il Nord nominati “sentinelle della Liberta'”.

Dovremo essere dei "caratterizzatori" della Libertà, perchè la libertà può essere conservatrice, quando difende le libertà già acquisita; può essere radicale, quando conquista liberta' ancora negate; puo' essere reazionaria, se recupera le libertà smarrite e può essere rivoluzionaria se non ci sono alternative. Alla fine la liberta' è sempre progressista perchè senza libertà non c'è progresso. Ci troviamo a Fiumedinisi che è in provincia di Messina e le frasi appena dette sulle tipologie di liberta', delle quali noi siamo stati insigniti con carica di sentinelle, è di un famosissimo politico ed economista messinese: Antonio Martino. Alla fine tutte queste coincidenze sembra che ci stanno dando ragione: il punto di partenza verso l'Europa è il Sud dell'Italia e la bussola da seguire è la Libertà. Tutto torna.

*Candidata europea nella circoscrizione Nord-Ovest della Lista Sud chiama Nord, consigliere comunale a Cerro al Lambro e commercialista