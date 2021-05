Coprifuoco? Salvini: "Restituire la libertà agli italiani". Che cosa ne pensi?

"Noi chiediamo il diritto al lavoro in sicurezza, alla ripartenza e alla libertà per tutti. I dati medici e ospedalieri sono tutti positivi da tempo, è ora di restituire a 60 milioni di Italiani libertà, fiducia e speranza". Con queste parole il leader della Lega Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'ipotesi dello spostamento del coprifuoco alle ore 23 da lunedì 17 maggio.



Covid: Fi, accordo politico era chiaro, convocare subito cabina regia su riaperture - 'Oggi qualche quotidiano riporta indiscrezioni secondo le quali il Governo, influenzato soprattutto dalla posizione del ministero della Salute, sarebbe intenzionato a rinviare alla prossima settimana ogni possibile ragionamento in merito alla revisione del coprifuoco, a nuove riaperture, a indicazioni chiare per i settori che non hanno ancora una data di ripartenza. L'accordo politico raggiunto al momento dell'approvazione dell'ultimo decreto Covid era chiaro: il Dl sarebbe stato sottoposto ad un tagliando a meta' mese per valutare, in relazione ai dati dei contagi e dei vaccini, possibili allentamenti delle misure restrittive". Lo puntualizza in una nota il capogruppo Fi alla Camera, Roberto Occhiuto. "Venga, dunque, convocata subito la cabina di regia dell'Esecutivo sulle riaperture, e le decisioni - afferma - vengano prese questa settimana, con gli effetti concreti delle stesse che partirebbero da lunedi' 17 maggio. I cittadini e le imprese stanno rispettando alla lettera e con grande senso di responsabilita' le indicazioni per contenere il virus, ma non capirebbero incomprensibili rinvii o perdite di tempo".

Covid: su coprifuoco no discussione in Cts, "scelta politica" - Non c'e' stata una discussione formale nel Comitato tecnico-scientifico per spostare in avanti le lancette del coprifuoco, ne' quindi un parere espresso al Governo. "Si tratta come sempre di una valutazione politica, non scientifica", spiegano all'AGI fonti del Cts, ricordando che non ci sono fondamenti scientifici chiari che indichino l'impatto del coprifuoco alle 22 o alle 24, ad esempio, e per la verita' nemmeno l'impatto del coprifuoco tout court. In queste settimane piu' volte il Cts e' stato tirato in ballo sul tema, vedendosi attribuire la facolta' di stabilire se il coprifuoco e' opportuno o no, ma la questione in realta' non e' mai stata al centro delle riunioni dell'organismo tecnico, essendo appunto una questione eminentemente politica. Nessun via libera al rompete le righe, dunque, ma nemmeno un altola' rispetto alle spinte di diverse forze politiche, Lega in testa: sta alla politica decidere, si spiega dal Cts, e soppesare tutti gli aspetti in gioco, non ultimo quello socio-economico. La decisione e' comunque attesa a breve, in un senso o nell'altro, visto l'annuncio di aprire al turismo europeo da meta' maggio. A quanto trapela la posizione del ministro della Salute Roberto Speranza sarebbe quella di aspettare un'altra settimana, rimandando quindi la valutazione al monitoraggio di venerdi' 21 maggio, mentre si sta ragionando sull'ipotesi di spostare l'orario di due ore, fino alle 24 quindi, una posizione di compromesso rispetto alle richieste di abolire totalmente la misura in vigore ormai da sette mesi.