Coronavairus, il linguista Sgroi difende Di Maio: è ‘anglismo’

Il linguista Salvatore Claudio Sgroi commentato il fatto di attualità relativo al ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, durante un incontro all’estero, parlando in italiano ha pronunciato in pubblico il nome del coronavirus all’inglese come “coronavairus”. Dai media e sul web non sono mancati gli stracchi al ministro Di Maio, ma il linguista Salvatore Sgroi è intervenuto a difesa con una tesi: se coronavirus è un anglismo, non è un peccato mortale pronunciarne il nome all’inglese.

Il linguista Sgroi intervenendo sul blog di Fausto Raso (Ma qual(')è l'origine del Coronavirus?) ha esaminato il coronavirus nella lessicografia italiana ed estera, giungendo alla conclusione che la parola non è un ‘latinismo’, come si ripeteva spesso, ma un anglismo.