Coronavirus, arriva il Dl economico: "Lavoriamo per l'unità nazionale"

Antonio Misiani



Ci sarà l'unità nazionale sui provvedimenti economici per fronteggiare il Coronavirus?

"Noi lavoriamo per questo. Stiamo dialogando con le forze economiche e sociali, così come con tutti i gruppi politici, con l’obiettivo della massima condivisione delle scelte per fronteggiare le ricadute economiche del Coronavirus".



Quando verranno varati i decreti economici e quanti saranno?

"Il 24 febbraio abbiamo varato un primo decreto ministeriale per i comuni della zona rossa, nei prossimi giorni dovrebbe seguire un decreto legge con ulteriori misure. Faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per limitare I danni economici e aiutare i settori e i territori più colpiti".



Il governo sta pensando di sforare il 3% nel rapporto deficit/Pil per aiutare l'economia? Pensa che ci saranno problemi con l'Unione europea?

"Dialogheremo con la Commissione europea per utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, dal fondo europeo di solidarietà per le calamità naturali alla clausola per eventi eccezionali".