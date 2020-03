Coronavirus, Ciro (Piemonte): "Sono guarito, il mio corpo lo ha sconfitto"

"Si lotta e si va avanti. Questa e' una battaglia che possiamo vincere. Dobbiamo solo continuare a lavorare con lucidita' e con grande impegno. Tutti insieme, perche' dipende da tutti quelli che decideranno di stare chiusi in casa. Piu' stiamo chiusi in casa, piu' questa battaglia la vinciamo in fretta".

Ad affermarlo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che spiega: "Oggi ho ricevuto la comunicazione che il mio doppio tampone era negativo e che quindi sono guarito. Continuo a lottare per sconfiggere, anche fuori, quello che ho sconfitto dentro di me".