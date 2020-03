Coronavirus, Conte: "Massima attenzione alla Lombardia"

“La nostra priorità è far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario che con coraggio e spirito di abnegazione si sta prodigando per la cura dei cittadini, dedicandosi a questa emergenza sanitaria senza risparmiare energie. Come governo siamo strenuamente impegnati - e io stesso attraverso contatti con i miei omologhi - per procurare in tempi brevissimi i dispositivi di protezione che consentano loro di lavorare in massima sicurezza. C’è massima attenzione per la situazione in Lombardia”.

E' il messaggio che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte invia al personale sanitario in Lombardia mentre i contagiati nella Regione si apprestano a superare i 12 mila contagi e lo staff del governator Attilio Fontana lancia l'allarme per la capacità ricettiva degli ospedali lombardi nei reparti di terapia intensiva e per la necessità di respiratori.

Intanto, anche l'Austria chiude tutto, seguendo il modello italiano. Serrande abbassate non solo nei negozi, ma anche nei ristoranti, che secondo una prima bozza potevano invece restare aperti fino alle ore 15. Lo stop riguarda anche parchi giochi e campi sportivi. Come in Italia, saranno consentiti solo spostamenti inderogabili. E' previsto anche lo stop dei voli di linea verso Russia, Ucraina e Gran Bretagna. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz durante una seduta straordinaria del parlamento che deve approvare i provvedimenti che entreranno in vigore a mezzanotte.

Il bilancio mondiale vede i casi di Coronavirus a 156.400 in 142 Paesi e 5.833 le vittime. Lo dice secondo la Johns Hopkins University. La Cina resta il Paese con il maggior numero di contagi (80.995), seguita dall'Italia (21.157), dall'Iran (12.729) e dalla Corea del Sud (8.086). Il primo paese europeo per numero di casi dopo l'Italia e' la Spagna con (6.391), seguito dalla Germania (4.585