Coronavirus:Conte rassicura tutti,fiducia ai massimi,piace a 7 italiani su 10

L'emergenza Coronavirus continua ma in Italia sta tornando l'orgoglio nazionale. Tutti stretti vicino a Giuseppe Conte, il premier, la cui fiducia arriva ai massimi livelli. Un sondaggio di Demos - evidenzia che i cittadini oggi più che ai consensi dei partiti guardano in un'altra direzione. E anche la paura ha cambiato volto. Anche se da anni costituisce il principale argomento della campagna elettorale permanente che si svolge nel nostro Paese. Fino a ieri - si legge su Repubblica - però, il bersaglio della paura era “l’altro”. Aveva il volto dello “straniero” che giunge da fuori. Dall’Africa. Dal mare. Mentre oggi “l’altro” non ha più un volto, né una provenienza territoriale precisa.

Il governo e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, infatti, raccolgono il sostegno di 7 italiani su 10. Un grado di consenso mai rilevato, dall’Atlante Politico di Demos negli ultimi 10 anni. Avvicinato dallo stesso Conte, nel settembre 2018, insieme alla precedente alleanza, fra Lega e M5s. Che aveva marcato una “rottura” con il passato. Prima di allora, il governo guidato da Renzi, a giugno del 2014, dopo il successo alle elezioni europee, aveva sfiorato anch’esso il 69%. Per calare sensibilmente in seguito. Successivamente, si era avvicinato al 50% il governo guidato da Paolo Gentiloni. Molto diverso da Renzi. Per approccio e stile di comunicazione. più simile, semmai, a Conte.



Così, tutti, o quasi, valutano positivamente (con un voto uguale o superiore a 6) il comportamento del governo di fronte a questa emergenza. Ma appare ampio anche il consenso per gli altri attori pubblici coinvolti. Per primo, il sistema sanitario. Quindi, la Protezione Civile. Inoltre, le Regioni, come sottolinea il giudizio largamente positivo verso i governatori di Lombardia e Veneto. Le aree maggiormente coinvolte nel “contagio” insieme all’Emilia-Romagna. Anche i giornalisti e il sistema dell’informazione vengono valutati positivamente, in questo frangente difficile. La stessa “opposizione” non suscita atteggiamenti di “opposizione” – e ostilità. In questa fase. Infine, tutti gli italiani si considerano “personalmente” coinvolti, consapevoli, in questa vera “lotta” per la vita.