Coronavirus, Crimi (M5S): "Usare l'esercito? E' l'extrema ratio"

"Io confido ancora nel senso di responsabilità e rispetto delle regole dei cittadini. L'uso dell'esercito è l'extrema ratio, stanno già facendo un ottimo lavoro di supporto in tanti campi". Con queste parole il vice ministro dell'Interno e capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se a questo punto non serva l'uso dell'esercito, come accade in Spagna, per controllare il territorio viste le troppe violazioni alle restrizioni imposte dal governo per contenere il contagio da Covid-19.

Da Nord a Sud sono moltissime le segnalazioni di persone che ancora oggi ignorano le restrizioni imposte dalla legge e continuano a uscire di casa anche senza motivi particolare di urgenza e di necessità. Troppa gente nelle metropolitane e sui trasporti pubblici delle grandi città, giovani che giovano a calcio nei parchi, anziani che passeggiano in gruppi con i cani (o senza) e addirittura famiglie con i bambini a spasso. Troppe violazioni e pochi controlli.