Coronavirus, De Giorgi (M5s): "Restate a casa. Ma lei è in auto". VIDEO

“Invito con gaffe” l’ha definito qualcuno. Infatti l’onorevole pentastellata Rosalba De Giorgi si è raccomandata, con un filmato dal suo profilo Facebook, di stare a casa. Ma dalla sua automobile. Pioggia di sbeffeggi sulla rete e non solo. Articoli di giornali, molti al Sud, (eletta in Puglia) hanno riportato il suo "scivolone". Ma la deputata grillina non ha reagito benissimo e ha replicato con un post al veleno:

"Questo articolo dimostra il livello del nostro giornalismo (quale sia lo lascio giudicare ad altri). Si insegue il presunto sensazionalismo provocato da fatti o episodi che non hanno nulla di eclatante, soprattutto se quegli stessi fatti o episodi vengono debitamente chiariti" - ha detto la pugliese De Giorgi e ha aggiunto - Fa riflettere la scelta che determinati organi di informazione operano pur di creare "casi" che, purtroppo per loro, non esistono. Magari sarebbe stato più opportuno cercare di rendere un servizio (vero) ai propri lettori interessandosi di argomenti capaci di apportare un contributo fattivo alla soluzione dei tanti problemi che, specialmente in questo momento, affliggono la nostra società. Ed invece no. Si preferisce "ricamare" una storiella gossippettara pur di riempire una pagina, ritagliarsi un illusorio briciolo di notorietà e credere di aver soddisfatto le aspettative dei propri lettori" ha concluso.