Coronavirus, fuga in avanti di Zaia: “Si ad allentamento delle regole subito"

Coronavirus, Zaia: "Sì ad allentamento regole subito"

"La mia posizione e' che il 4 maggio si possa aprire con le regole e con le garanzie scientifiche: si volesse fare un passo in piu' si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato. Così il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel consueto punto stampa della cosiddetta "fase 2". Il governatore ha ribadito di non escludere l'idea di un "programma di aperture per mettere in moto la macchina, scaldare i motori e poi andare a regime" gradualmente.

Coronavirus, Zaia: sicurezza aziende sia Covid manager

Il governatore del Veneto Luca Zaia parlando di riapertura delle aziende ha citato il piano di aperture presentato ieri dalla Regione Veneto, in cui si introduce la figura di "Covid manager". "Potrebbe tranquillamente essere il responsabile della sicurezza. Spero che sia introdotta questa figura anche nel decreto del Governo" ha poi aggiunto.

Coronavirus: Zaia, tema ora è ritorno virus in autunno

"Il vero tema sarà il ritorno del virus in autunno. Abbiamo fatto una lunghissima videoconferenza con i direttori generali delle aziende sanitarie del Veneto facendo una proiezione su settembre, ottobre, in cui dovremo farci trovare pronti a una ondata di infezioni". Ha detto Zaia parlando. In quella fase, ha poi aggiunto, "dovremo esser ancora più performanti, i tamponi saranno le nostre munizioni".