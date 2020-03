Coronavirus, IV: "Piano per riaprire l'Italia. Folle pensarci a crisi finita"

"Noi non chiediamo di aprire un'azienda o l’altra, ma che si faccia un piano per le riaperture, compatibile con la pandemia, diversificato per settore e per area geografica, dove chi lavora lo faccia in sicurezza". Il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, interpellato da Affaritaliani.it, chiarisce la posizione del partito guidato da Matteo Renzi su come e quando riaprire alcune attività del Paese dopo le restrizioni per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. "Pensare che di tutto questo cominciamo a discuterne quando il contagio è terminato è folle", conclude Rosato.

Coronavirus, Renzi: "Io all'opposto di Grillo, pensare a riapertura ad aprile" - "Il disegno di Beppe Grillo è chiaro: decrescita felice e reddito di cittadinanza. Il senso delle mie interviste di questi giorni è l'opposto: servono crescita e lavoro. Ecco perché bisogna pensare subito a COME riaprire ad aprile. Adesso ci stiamo giocando il futuro. Adesso!". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva Matteo Renzi.