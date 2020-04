Coronavirus, la Lega come Trump: "Oms, anche l'Italia blocchi i fondi"

Mentre non si assopiscono le polemiche suscitate dalla decisione di Trump di sospendere gli aiuti degli Usa all’organizzazione mondiale della sanità, a causa di supposti errori e sottovalutazione della epidemia da Covid 19, arriva una proposta della Lega per chiedere al nostro governo se non sia il caso di seguire la stessa linea. Si tratta di una interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Paolo Formentini vicepresidente della commissione esteri, che chiede se non sia il caso che il nostro governo segua la stessa linea. Il presidente americano ha deciso di bloccare i fondi alla più importante organizzazione mondiale rea di aver aiutato la Cina a nascondere i reali effetti della pandemia. Accuse pesanti che però rischiano di dare un duro colpo al bilancio della stessa organizzazione, di cui gli Usa con circa 400 milioni di dollari all’anno sono i principali finanziatori. Molti sono i contributi volontari che arrivano all’Oms, tra cui quelli sostanziosi della fondazione di Bill Gates ( che partecipa per circa il 9% del bilancio dello stesso, gli Stati per il 15%) ma sicuramente la mossa di Trump in un momento cosi delicato per la salute pubblica ha destato molte polemiche. Secondo molti questo è l’ennesimo tentativo da parte del presidente di scaricare su altri le proprie innegabili responsabilità che l’amministrazione americana ha avuto a gestire lo scoppio della epidemia, che ha reso il paese americano, con oltre 500.000 contagi e 30.000 vittime il paese più colpito al mondo. Secondo molti osservatori Trump cerca di colpire indirettamente la Cina, senza rischiare l’ennesima polemica con il leader cinese. In tutto questo la Lega cerca di accodarsi al presidente americano per bloccare i fondi almeno fino a che non “ non vengano rinnovati gli organi direttivi e non sia fatta chiarezza sulle cause che hanno determinato il grave ritardo con il quale la comunità internazionale è stata avvertita della gravità dell’epidemia da Covid-19” cosi viene spiegato nel testo della interrogazione urgente presentata ieri dagli onorevoli Formentini, Zoffili e Comencini della Lega ieri alla Camera.

Onorevole Formentini secondo lei allora anche il nostro paese dovrebbe fare come Trump e sospendere i finanziamenti all’Oms?

Sicuramente il nostro paese come sta accadendo anche in altri paesi come il Regno Unito e l’Australia, dovrebbe approfondire la tematica legata alla gestione della emergenza operata dalla Organizzazione mondiale della sanità. Perchè è sotto gli occhi di tutti che sono stati fatti comunque degli errori, almeno nella parte iniziale dello scoppio della epidemia da parte dell’Oms. Il fatto poi che il direttore generale della organizzazione sia Etiope, stato da tempo praticamente sotto il controllo cinese, non può che far pensare male. E’ indubbio che la Cina abbia commesso gravi errori di sottovalutazione, non si sa se voluti o meno, e che l’Oms non abbia denunciato per tempo i pericoli a cui si andava incontro. Come non si può registrare anche degli errori sulla valutazione della utilità o meno dei dispositivi di sicurezza come per esempio le mascherine, di cui i maggiori produttori sono sempre i cinesi.

Quindi lei sostiene che la Cina abbia di fatto il controllo sull’Oms

Sul fatto che da tempo la Cina abbia un controllo su molte organizzazioni internazionali come appunto l’Oms è fatto che pare ormai assodato ai più. E questo grazie alla loro politica di controllo su interi continenti come quello Africano e Sudamericano. Gli Usa sono gli unici che possono contrastare questo progetto di controllo in un certo senso sul mondo intero. Perchè qui sono in gioco gli stessi valori della libertà e della democrazia, che in Cina certo non sono rispettati. Se vince la Cina perde la democrazia. E prima dello scoppio della pandemia, sembrava proprio che la Cina stesse vincendo la sua battaglia geopolitica sugli Stati Uniti.

Crede perciò che si debba fare anche qualcosa contro la Cina a livello di sanzioni come chiedono gli Usa?

Come Lega chiediamo che venga fatto luce sulle vere responsabilità di questa pandemia e che se si trovassero colpe e responsabilità che vengano giustamente punite. Sulla storia della nascita e della diffusione virus la storia sembra ancora da scrivere tutta a mio avviso. Il Washington Post di stamane riporta che secondo la documentazione di diplomatici e servizi segreti statunitensi, che si trovavano in Cina, che già nel 2018 avvertivano della assenza delle minime condizioni di sicurezza nei laboratori di Whuan, dove qualcuno afferma potrebbe essere generato il virus. Io non sono certo un complottista, anzi, ma se queste notizie sono riportate da diplomatici e servizi segreti statunitensi, a mio avviso non possono essere trattate come semplici voci senza fondamento.