Coronavirus, nuovo record di casi nel mondo. Dpcm: stretta su voli e movida

Oltre 220 mila casi di Covid-19 in un giorno. E' il nuovo record mondiale raggiunto dall'inizio della pandemia da coronavirus, fatto segnare venerdì 10 luglio. E' quanto emerge dal sito dell'Organizzazione mondiale della Sanita' (Oms), che in sole 24 ore ha registrato il 10 luglio 228.186 contagi confermati nel mondo. Si tratta dell'ultimo dato definitivo finora disponibile sul sito dell'organizzazione, in quanto per la giornata di ieri il conteggio - di 219.983 casi confermati - e' ancora provvisorio. Venerdi' scorso l'incremento e' stato di 23.219 casi rispetto a giovedi', pari all'11,33%. Inoltre, venerdi' sono morte nel mondo 5.568 persone a causa del coronavirus, mentre per la giornata di ieri il dato provvisorio indica 5.286 decessi.

Intanto l'Italia si tutela e prepara il Dpcm che verrà discusso martedì 14 luglio, quando il ministro della Salute Roberto Speranza illustrera' in Aula il nuovo Dpcm necessario per confermare alcune misure anti-contagio in scadenza a meta' mese, l'occasione per un voto. Voto che, pero', non riguardera' lo stato di emergenza, puntualizzano da palazzo Chigi. Dunque, non martedi' prossimo, ma sicuramente prima del 31 luglio il presidente del Consiglio riferira' alle Camere, qualora - come appare probabile - il governo dovesse decidere di prorogare fino a fine anno lo stato di emergenza deliberato lo scorso gennaio e in scadenza a fine mese. E' intenzione del premier, come ha spiegato lo stesso Conte ieri, coinvolgere le Camere su una decisione che prolungherebbe i 'poteri straordinari' del governo.

Certo, non e' affatto escluso che nelle risoluzioni che le forze politiche presenteranno dopo le comunicazioni di Speranza non vi sia una netta presa di posizione sulla possibile prosecuzione dello stato di emergenza. Decisione che, ha rimarcato Conte, non e' ancora stata presa, si valutera'. Ma, viene spiegato, appare scontata una proroga, necessaria per garantire il mantenimento di alcune misure adottate nei mesi scorsi, a partire dallo smart warking fino alla possibile decisione su eventuali zone rosse qualora si dovessero ripresentare situazioni allarmanti. Per la proroga e' necessaria una delibera ad hoc del Cdm. Prevista la proroga della stretta sui voli dai 13 paesi nella lista nera, che potrebbe essere anche ampliata, oltre a nuove misure sulla movida.