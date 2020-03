Coronavirus, "Prego per riabbracciarci tutti". Fede e Salvini... Parla Conte

Coronavirus, Conte: ci rialzeremo. Prego vedere presto italiani abbracciarsi

“Sì. Io prego. Prego di poter svolgere nel migliore modo possibile il mio ruolo e di riuscire a dare forza a tutti coloro che sono in prima linea, prego di poter presto rivedere gli italiani riabbracciare i loro cari e di riuscire a dare conforto a tutti coloro che hanno perso qualcuno. Cosìil presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista concessa a Famiglia Cristiana. "Nei momenti difficili la spiritualità sostiene più che mai la forza dell'impegno e dell'azione concreta”, aggiunge. "Uniti ci rialzeremo, lo dice la nostra storia”, dice ancora il presidente del Consiglio nel lancio dell'intervista che sarà pubblicata domani.

Coronavirus, Conte: pronti a uso golden power in difesa asset

"Stiamo studiando dettagliatamente il provvedimento dello scudo del golden power e, sotto la regia di palazzo Chigi, siamo pronti ad agire per difendere gli asset industriali e aziendali del nostro Paese senza precluderci di allargare l'intervento ad altri settori strategici". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista a 'Famiglia cristiana'. Immediato il collegamento al settore delle telecomunicazioni e allo sviluppo delle reti 5g. Una mossa che dovrebbe raffreddare i bollori dei pentastellati e sedare le “baruffe” delle ultime ore fra la Farnesina e via del Nazareno. L’attivismo del ministro degli Esteri per reperire milioni di mascherine dalla Cina, è stato apprezzato ma non “lo strabordante entusiasmo verso la spontanea e disinteressata amicizia della Cina” come hanno scritto alcuni esponenti Dem solo ieri sera. Di fatto un possibile stop alle mire cinesi.

Coronavirus, Conte: no blocco trasporti ma sia in sicurezza

"Abbiamo in ogni caso chiesto alle autorità locali di riprogrammare le corse e gli orari" del trasporto pubblico "in base ai nuovi picchi di affluenza, in modo da consentire il rispetto della distanza di sicurezza tra i viaggiatori. Il trasporto pubblico non può essere bloccato: impediremmo a medici e infermieri di raggiungere gli ospedali e renderemmo difficoltoso muoversi per chi è investito di servizi di pubblica utilità". Ha aggiunto il titolare di palazzo Chigi sempre nell'intervista rilasciata a 'Famiglia cristiana'.

Coronavirus, Conte: opposizione eviti polemiche strumentali

L'appello all'unità e alla solidarietà degli italiani per sconfiggere il contagio, il plauso agli operatori sanitari e a tutti gli italiani impegnati con grande spirito di sacrificio in prima linea, il richiamo alle opposizioni ad agire "con responsabilità e amor di Patria", mettendo da parte "polemiche strumentali". E' un altro stralcio del contenuto dall'intervista di Giuseppe Conte a 'Famiglia cristiana', stando a quanto riportato dalla rivista. Il presidente del Consiglio parla, inoltre - viene riferito -, delle misure per superare "lo tsunami economico", dell'esigenza di una risposta dell'Europa "vigorosa, tempestiva, coordinata", e della volontà di "uscire a testa alta" da questa tempesta.