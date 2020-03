Coronavirus, rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari

Confermata l'anticipazione di Affaritaliani.it (clicca qui per leggere l'articolo di mercoledì 4 marzo): il consiglio dei ministri ha dato il via libero allo slittamento del referendum sul taglio dei parlamentari previsto per domenica 29 marzo. Non è escluso che si vada all'accorpamento con le Amministrative.



Coronavirus, Conte: rinviato referendum, nuova data ancora non c'e' - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri, ha affermato: "Abbiamo deliberato di rinviare il referendum costituzionale. Bisognava fare chiarezza sul punto ed abbiamo valutato l'opportunita' di rinviarlo ma non c'e' ancora la data. Per ora si tratta di un rinvio sine die".



Referendum, D'Incà: "Nuova data sarà fissata entro 23 marzo" - "Il Governo ha ritenuto opportuno rivedere la decisione circa la data del Referendum che era stata fissata prima dell’emergenza sanitaria, allo scopo di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un’informazione adeguata. Le procedure referendarie in Italia e all’estero dunque si sospendono e saranno rinnovate quando sarà fissata una nuova data per il Referendum. La legge ci consente di fissare la nuova data entro il 23 marzo 2020, in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo all’indizione": lo dichiara il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.