Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo. "È successo, continuo la battaglia"

Silvio Berlusconi ha il coronavirus

"Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia". Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è risultato positivo al tampone per il coronavirus. In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il presidente di FI Berlusconi e' risultato positivo al SARS-COV-2. Il presidente di FI - spiegano fonti del partito - continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrera' il periodo di isolamento previsto. Continuera' in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle

Dagospia aggiunge dettagli importanti su Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus. Non solo il leader di Forza Italia, sarebbero risultati positivi anche i familiari: si tratta di Barbara con i due figli e Luigi con la fidanzata, più altri nipoti.



L'ANTICIPAZIONE DI AFFARITALIANI.IT/ Billionaire, tre supervip in barca contraggono il Covid

elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social.

Il presidente Silvio Berlusconi "è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali". A spiegarlo è Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano. "Tale controllo - evidenzia Zangrillo che è medico curante dell'ex premier - era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna".

Zingaretti: "Auguri a Berlusconi"

"Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunita' dei democratici. Combattera' con forza anche questa battaglia. A presto!". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo aver appreso che il presidente di Forza Italia e' risultato positivo al Coronavirus.

Agli auguri dei dem si è unito anche il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, che sui social ha scritto: "E' un combattente di lungo corso, supererà anche questa difficoltà. Auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi".

Il messaggio di Renzi a Berlusconi

"Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente". Lo scrive Matteo Renzi su Twitter dopo aver appreso che Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus.

''Un grande abbraccio a Silvio Berlusconi ed un augurio di pronta guarigione da parte di tutta la comunità di Italia Viva: forza Presidente". Lo sottolinea il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

Berlusconi positivo al coronavirus: gli auguri di Salvini e Meloni

''Auguri di pronta guarigione e un abbraccio virtuale all'amico Silvio Berlusconi''. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, mentre Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha scritto su Twitter: "Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d'Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo".

Il vicepresidente del Senato, esponente della Lega, Roberto Calderoli, si è unito ai messaggi social: "Tanti auguri di pronta guarigione all'amico Silvio Berlusconi che per fortuna, come ha spiegato il professor Alberto Zangrillo, è asintomatico, sta bene ed è al lavoro come sempre. Forza Silvio. Ti aspettiamo presto per festeggiare insieme la vittoria alle prossime elezioni regionali".

Gli auguri di Tajani e Forza Italia

"Tutta Forza Italia si stringe attorno al suo leader nel formulargli gli auguri per battere il prima possibile COVID19. Berlusconi continuerà a guidarci in questa campagna elettorale. Festeggeremo insieme alla vittoria la fine della quarantena. Forza Silvio!". Così sui social il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

Il senatore e coordinatore regionale campano di Forza Italia, Domenico De Siano, ha aggiunto: "Non abbiamo dubbi, conosciamo bene il nostro presidente: vincerà brillantemente anche la sfida al coronavirus, continuerà a guidarci nella grande battaglia per una Paese migliore". Lo dichiara "A lui i nostri più affettuosi auguri di pronta guarigione".

Anche Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, ha condiviso un messaggio sui social: "Forza presidente Silvio Berlusconi. Sappiamo che sei il più forte di tutti. Auguri di pronta guarigione".

"Il presidente è un combattente, è forte e andrà tutto bene. A lui facciamo gli auguri più affettuosi di pronta guarigione. A dispetto del Covid, Berlusconi continua a guidare la battaglia elettorale di Forza Italia con il suo spirito indomabile e battagliero. Grazie presidente". Lo dichiarano, i deputati di Forza Italia, Daniela Ruffino e Osvaldo Napoli.

"Auguri di pronta guarigione al Presidente Silvio Berlusconi! Sono certo che con la sua forza vincerà anche questa battaglia. Un abbraccio". Lo scrive in un post sulla sua pagina Twitter il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Auguri di pronta guarigione presidente Berlusconi. Sono certa che supererai anche questa sfida e che continuerai a lavorare per l'Italia e gli italiani". Lo scrive su twitter Mara Carfagna.

La capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini ha commentato: "Il Presidente Berlusconi ha combattuto e vinto battaglie per tutta la vita. Uscirà da questa ennesima sfida, come sempre, da vincitore. Forza presidente".

Di Maio: "I miei auguri, spero si riprenda presto"

"Faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi. Spero si riprenda presto e che combatta con la forza che lo ha sempre contraddistinto anche questa battaglia". Lo dice Luigi Di Maio, in una nota.

Annamaria Furlan, Cisl: "Supererà anche questo momento difficile"

''Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione. Siamo sicuri che supererà anche

questo momento difficile con la sua grande vitalità e senso di ottimismo''. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

Berlusconi con Briatore in un video di poche settimane fa

Silvio Berlusconi in un video di qualche settimana fa insieme all’imprenditore Flavio Briatore, anche lui poi risultato positivo al Covid-19.