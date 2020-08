Billionaire, tre supervip in barca contraggono il Covid

La Sardegna e in particolare il Billionaire di Flavio Briatore si confermano luoghi pericolosi per il contagio Covid. Gira discretamente virale sugli smartphone di pochi intimi della jet society una riservatissima notizia-bomba in attesa di riscontri e conferme. I rumors raccolti da Affaritaliani.it accennano al fatto che tre notissimi esponenti del massimo livello dell’imprenditoria italiana famosa anche all’estero - un imprenditore dei jeans, un manager di famosi piumini e un figlio di un tycoon politicamente impegnato - tutti in vacanza sulla stessa barca, avrebbero scoperto di aver contratto il coronavirus dopo una serata di baldorie e balli al Billionaire, replicata la sera successiva, dopo un’allegra navigata, all’Anema e core di Capri, patria delle notti al karaoke.

Mistero sul decorso dell’infezione e sviluppi della notizia rigorosamente top secret. Ma ci si augura che i tre miliardari supervip abbiano avvertito le autorità sanitarie e attivino tutte le procedure di controllo e i protocolli terapeutici onde consentire di circoscrivere la diffusione del virus attraverso interventi tempestivi, drastici e radicali su ambienti e persone che sono entrati in contatto col virus in barca e nei locali notturni frequentati dalla compagnia sfortunata dei tre Supervip.