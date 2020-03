Coronavirus, stretta in Lombardia: Conte esautorato da Fontana

Egregio Presidente Conte, lei oggi è stato esautorato nella sua funzione di Presidente del Consiglio dal governatore della Regione Lombardia Fontana, che di fatto ha dichiarato l'autonomia dal governo centrale in materia del contenimento del contagio, chiedendo peraltro insieme ai sindaci di molti comuni la pesante auto-militarizzazione del territorio, in controtendenza con le decisioni del suo gabinetto.

Come il governo possa andare avanti facendo finta di nulla per me è mistero. Lei ha il dovere morale di dimettersi perché a lei è giusto attribuire l'incapacità della gestione dell'emergenza e prima ancora la responsabilità di aver sottovalutato il problema nonostante avesse dalla Cina tutti i dati e anche l'esempio da seguire per porre rimedio.

A lei e all'incompetenza del suo governo va attribuita la responsabilità di migliaia di morti che si potevano evitare. Abbia un impeto di orgoglio, si assuma le sue responsabilità politiche e morali e rassegni le dimissioni, lo deve al Paese.