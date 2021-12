Covid, allo studio tamponi anche per vaccinati. E Draghi apre al Quirinale

"Covid, i vaccini restano lo strumento migliore contro il virus". Ma "prendere tutte le precauzioni possibili"

Utilizzo mascherine, sempre, all'aperto, magari di tipo FFp2. Non escluso l'uso del tampone anche per i vaccinati e la riduzione della durata del Green Pass. Sono le misure allo studio della cabina di regia nel governo in programma domani e che l'esecutivo potrebbe varare per contrastare la velocità e la pericolosità della diffusione della variante Omicron, "che ha aperto una nuova fase". Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi nella consueta conferenza stampa di fine anno del premier organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa parlamentare e ospitata all'Auditorium Antonianum di Roma. Una conferenza stampa in cui Draghi ha ricordato come l'azione della cabina di regia è focalizzata sul raggiungimento di tre obiettivi: "Niente chiusure, scuola in presenza e socialità soddisfacente", cercando di "difendere la normalità raggiunta". "Bisogna prendere tutte le precauzioni possibili", anche se "i vaccini", visto che "tre quarti dei morti" di Covid "sono non vaccinati", restano lo strumento di difesa migliore dal virus", ha ricordato però il premier, secondo cui "ogni decisione sarà guidata dai dati, non dalla politica".

"Obbligo vaccinale resta sullo sfondo"

L'obbligo vaccinale resta sempre sullo sfondo, non e' mai stato escluso. Cosi' il premier Mario Draghi. "Oggi lo valuteremo. Valuteremo se estenderlo ad altre categorie", ha aggiunto il premier. "Se i dati continuano a peggiorare l'obbligo vaccinale sara' oggetto di discussione in tempi brevissimi", ha detto.

"Lockdown per non vaccinati? Per ora no"

"Per ora non parliamo di lockdown per i non vaccinati, ogni risposta è sul tavolo. Non credo che la cabina di regia di domani si occuperà di questo. Bisogna considerare che tre morti su quattro sono non vaccinati".

"Abbiamo posto le condizioni perché il governo possa continuare indipendentemente da chi ci sarà. Il Governo ha fatto molto di quel che era stato chiamato a fare"

"Noi abbiamo conseguito tre grandi risultati: l'Italia è uno dei Paesi al mondo con più vaccinati, ha consegnato in tempo il Pnrr e raggiunto i 51 obiettivi. Abbiamo fatto un lavoro perchè l'operato del governo continui, indipendentemente da chi ci sarà", ha spiegato Draghi a una domanda sul proprio futuro, anche rispetto alle prossime elezioni per la presidenza della Repubblica. "Le persone sono sempre importanti, l'importante è che il governo sia sostenuto dalla maggioranza che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile", ha aggiunto. "Il governo ha fatto molto di quel che era stato chiamato a fare".

“La vita del governo la decide il Parlamento. L’ha decisa quest'anno e la deciderà sempre”

"La responsabilità quotidiana sta nel Parlamento, la sua prosecuzione sta nel Parlamento, è il Parlamento che decide la vita del governo, l'ha decisa quest'anno e la deciderà sempre. La nostra Costituzione prevede un governo parlamentare, i risultati sono stati possibili perchè c'è il Parlamento”, ha replicato ancora il premier a chi gli chiedeva se ritenesse concluso l'operato del suo governo.

L’importante è che il governo sia sostenuto da maggioranza ampia”

"L'importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la piu' ampia possibile" ha risposto Draghi a una domanda sull'eventuale proseguimento diella legislatura per un altro anno, accogliendola con una risata, nella conferenza stampa di fine anno.

“I miei destini personali non contano. Sono un nonno a servizio delle istituzioni. Decidono le forze politiche”

"I miei destini personali non contano assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni. Io sono un nonno a servizio delle istituzioni, la responsabilità della decisione è interamente nelle mani delle forze politiche, non è nelle mani degli individui, sarebbe un'offesa per l'Italia che non è determinata dai singoli individui".

“Quirinale, affetto per Mattarella modello di presidente della Repubblica”

"Bisogna inviare un messaggio di affetto" al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "ha svolto splendidamente il suo ruolo, lo ha fatto con dolcezza e fermezza. Ha attraversato momenti difficilissimi nel suo settennato. Ha scelto con lucidita' e saggezza", ha sottolineato Draghi. "E' l'esempio e il modello di presidente della Repubblica", ha aggiunto.

Crescita oltre il 6%. Il Debito/Pil comincia a scendere già da quest'anno”

"La campagna di vaccinazione è stata essenziale per rilanciare l'economia: la crescita a fine anno si assesterà, come detto oltre il 6% dopo un calo pari quasi al 9% lo scorso anno. Prevediamo che il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo scenda già da quest'anno", ha aggiunto Draghi.

“Recovery, centrati i 51 obiettivi. Lavoro lungo ma soddisfacente. Ora discutere l'Accordo Operativo”

Il Pnrr è "centrale" per la crescita e "oggi posso dirvi che abbiamo raggiunto tutti e 51 gli obiettivi concordati con la Commissione Ue", tra "due-tre mesi" ci sarà "la tranche dei prestiti previsti". "L'Italia, i comuni, le regioni e il governo si muovono con determinazione e con forza, è importante essere all'erta perchè il percorso è lungo e complesso, ma si può essere soddisfatti per quanto fatto quest'anno". "In questo momento - ha aggiunto Draghi - è in discussione in Commissione" Ue "la firma di quello che si chiama Accordo operativo, che è il passo successivo e che apre il periodo di uno o due mesi di interlocuzione con la Commissione prima di accordare i prestiti previsti".

"Governo resta pronto a sostenere economia in caso di rallentamento"

"Il Governo resta pronto a sostenere l'economia in caso di rallentamento", ha assicurato il premier.

“Italia lancerà maggiore costellazione europea di satelliti”

"Tra le varie iniziative che abbiamo intrapreso, c'è la Strategia italiana dello spazio, che in totale impegna 4,5 miliardi di euro. L'Italia lancerà la maggiore costellazione europea di satelliti per l'osservazione della Terra in orbita bassa, importante per la protezione ambientale e climatica e anche per sviluppare servizi innovativi per le imprese", ha fatto sapere Draghi. "Il nome della costellazione - ha aggiunto - sarà proposto dalle giovani e dai giovani italiani con un concorso a inizio 2022 e lo faremo scegliere dai nostri astronauti, guidati da Samantha Cristoforetti che volerà di nuovo nello spazio sempre l'anno prossimo".

"Energia, i produttori devono aiutare le imprese e le famiglie"

"I grandi produttori o venditori di energia stanno facendo profitti fantastici, l'idroelettrico ha un costo che non è quello del gas ma viene venduto al prezzo del gas". Perciò bisognerà "chiamare i grandi produttori a partecipare a questo sostegno al resto dell'economia, anche loro devono aiutare imprese e famiglie", ha risposto Draghi a una domanda su come intervenire a fronte dell'aumento del prezzo dell'energia.

“Fisco, riforma Irpef favorisce redditi medio-bassi”

"Non è vero" che la riforma del fisco disegnata dal governo privilegia i redditi medio-alti, al contrario "i principali beneficiari della riforma fiscale sono i lavoratori e i pensionati a reddito medio-basso", ha sottolineato Draghi rispondendo a una domanda sul tema. "In termini percentuali i maggiori benefici derivanti dalla riduzione delle aliquote Irpef e dal taglio dei contributi per il 2022 si concentrano sui lavoratori con 15mila euro di reddito. Non sono medio alti questi, no?", ha chiesto retoricamente il premier. "Se poi consideriamo anche gli effetti derivanti dall'assegno unico per i figli - ha aggiunto Draghi - a beneficiare saranno soprattutto le famiglie di lavoratori a basso reddito: una famiglia con due persone che lavorano, due figli, un reddito familiare di 30mila euro, vedrà nel 2022 un incremento del 9% del reddito disponibile con un guadagno di circa 2.700 euro. Si può andare avanti con questi esempi mostrando che ci sono aumenti anche maggiori. Quindi non è vero" quanto sostenuto da chi ha posto la domanda.

