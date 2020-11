Covid, governo Conte batte il Centrodestra. La sentenza degli italiani

Gli italiani preferiscono il governo guidato da Giuseppe Conte a un eventuale esecutivo di Centrodestra Salvini-Meloni-Berlusconi. E' il principale risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi. Il 53,2% del campione risponde no alla domanda se un governo Lega-FdI-Forza Italia potrebbe fronteggiare l'emergenza coronavirus in atto. A favore del Centrodestra il 46,8% degli intervistati.



La controprova arriva dalla domanda se l'esecutivo Conte, considerando l'attuale crisi sanitaria ed economica che sta attraversando l'Italia, deve andare avanti o meno: sì per il 57,3% e no per il 46,3. Una netta maggioranza di italiani, però, il 61,3%, ritiene che un esecutivo di larghe intese o unità nazionale potrebbe gestire meglio l'emergenza Covid-19. No solo dal 38,7% del campione. Fiducia infine nelle istituzioni europee. Il 55,4% degli intervistati risponde in maniera affermativa alla domanda se l'Ue abbia ancora senso oggi nella sua forma attuale. Contro Bruxelles il 44,6%.