Credito sportivo, Abodi piazza il boiardo vicino alla Sinistra

Credito sportivo, Beniamino Quintieri Presidente

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha imposto a Giorgia Meloni la nomina a Presidente dell’Istituto del Credito Sportivo del docente calabrese, Beniamino Quintieri, “boiardo” da sempre vicino al centrosinistra.

Ultima poltrona del professore: presidenza SACE. Chissà se Abodi ha detto alla Premier che il prescelto, uomo di Andrea Romano, ex deputato del Pd e suo collega all’Università di Tor Vergata, nel 2013, si candidò con Monti alla Camera, in Calabria, ma venne trombato, come Carlone Calenda.

Nei prossimi giorni, si designeranno il nuovo Presidente e l’amministratore delegato dell’azienda partecipata Sport e Salute, che è stata sdoppiata…

Abodi vorrebbe fare il bis, imponendo a Giorgia Meloni la nomina di Giuseppe De Mita, ex dirigente della Lazio, club per cui tifano il ministro e la prima moglie di Fini (Daniela Di Sotto), il “padre politico” di Giorgia. Giuseppe è il figlio di un noto uomo politico campano… “di destra”: don Ciriaco… O no ?