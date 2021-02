Crisi, la grande chance di Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Il salto mortale, rischioso a intelligente, di Matteo Renzi ha dato la possibilità al Presidente Mattarella di fare una scelta che migliore di così non si puo’. Adesso Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno due grandi chance: in un colpo solo potrebbero riuscire a pieno titolo ad accreditarsi nel grande palcoscenico europeo e, al contempo, eliminare politicamente il Movimento 5 Stelle.

Come fare a raggiungere questo miracolo?

Semplicemente dando il via libera, senza se e senza ma, al Governo guidato da Mario Draghi.

Avere il Centrodestra ( in particolare Lega e FDI) unito che appoggia il Governo del Presidente darebbe ai due politici la patente europea di cui hanno assoluto bisogno per poter immaginare di guidare l’Italia nelle prossime future elezioni. Inoltre, solo con un appoggio senza troppe condizioni al personaggio italiano più conosciuto nell’universo finanziario mondiale, Lega e Fratelli d’Italia riuscirebbero a far sparire il Movimento dei grillini, forse per sempre. Grillini che, dal punto di vista ideologico, stanno facendo uno spettacolare karakiri.

In aggiunta gli italiani che, nonostante tutto hanno capito perfettamente il perchè della crisi e vedono l’arrivo del superbanchiere della BCE come l’arrivo della manna durante il viaggio della terra promessa, non potrebbero accettare nessuno che si mettesse di traverso all’unica possibilità di salvare il paese.

Ed allora per i leader del Centrodestra è il momento di un salto di qualità dal punto di vista della strategia politica. Ci vuole una capacità di volare alto e vedere lungo. Sostenere il Governo Draghi significa staccare un ticket per vincere fra due anni a mani basse perchè non solo la maggioranza del Paese sta in quella direzione ma tutti riconosceranno lo sforzo che Salvini, Meloni e Berlusconi hanno fatto per sostenere il Governo che avrà salvato il Paese.

E gli italiani si ricorderanno l’ottusità di un Movimento che per anni ha vissuto di no e di giravolte sorprendenti.

Salvini, Meloni, accendete la luce e guardate lontano.