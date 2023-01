Csm, maggioranza piegata al giustizialismo grillino: quanta ipocrisia...

Csm, eletti i 10 membri laici

Tutto è -forse- bene quello che finisce bene. Così, senza colpo ferire, il Parlamento ha eletto il prof. Felice Giuffe' decimo membro non togato del Consiglio Superiore della Magistratura: l'importantissimo e altrettanto discusso organo di autogoverno dei magistrati.

Dei dieci membri "laici" ovvero non magistrati, nove erano stati eletti mercoledì scorso 18 gennaio mentre il decimo membro, per la chiassosa rinuncia della "prima scelta" tra i possibili candidati di Fratelli d'Italia, è stato eletto solo qualche ora fa.

Una vicenda che lascia interdetti sia per come la notizia delle indagini per 'ndrangheta a carico -sembra- del candidato sia spuntata a Parlamento già in fase di voto -potremmo parlare di "epurazione" ad orologeria- sia per gli interrogativi che questo precedente lascia aperti.

Se infatti un candidato non è opportuno che sieda nel plemun del CSM perché sotto processo -secondo le notizie di stampa- alla procura di Reggio Calabria, lo stesso è però oppottuno che rimanga membro del governo con deleghe, per giunta, in materia di giustizia?

Perché questo è l'assurdo. Coloro che hanno disdegnato di votare il candidato di Fratelli d'Italia, per non fare nomi, il Movimento 5 Stelle, non hanno poi profuso parola sulla compatibilità dello stesso soggetto in quanto indagato, nei ruoli di governo direttamente connessi con la gestione del sistema giudiziario. Quanta ipocrisia! O si è giustizialisti sempre o non lo si è mai. Regola che vale anche per i tanto strombettanti garantisti.

E, dalla maggioranza, non ci vengano a dire che l'idea del passo indietro del candidato scelto dalla Premier ed oggetto di accordo istituzionale tra maggioranza ed opposizione, sia solo farina del suo sacco. Per cortesia! Le Istituzioni sono una cosa seria (se non sacra) eppure in Italia sembrano esservi Istituzioni di serie "a" come il CSM e quelle di serie "b". Ed il governo sembra essere incredibilmente di questa seconda natura. Uno scivolone dell'intero arco parlamentare che descrive esattamente la cifra di questa stagione politica.