Cura Italia, i renziani: "Prendiamo 3 miliardi dal cuneo fiscale"

"Destiniamo i 3 mld del cuneo fiscale 2020 (attualmente destinati ad incrementare leggermente da luglio la busta paga dei lavoratori dipendenti) all'emergenza in corso e lasciamo che il Parlamento decida se quello stanziamento e' ancora il migliore utilizzo delle risorse possibile, data la situazione in atto". Lo propone Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di Italia Viva. "Potremmo invece non toccare i 5 mld attualmente previsti sul 2021 sul cuneo, in modo che - spiega - quel leggero aumento sia posticipato di sei mesi".



Cura Italia: Marattin, su 25 mld rimasto spazio di 41 mln - "Il Parlamento sta per essere chiamato a convertire un decreto da 25 mld avendo a disposizione solo 41 milioni di spazio finanziario disponibile. Con queste risorse, in attesa di auspicate novita' in merito a eventuali strumenti Ue, al momento dobbiamo non solo convertire questo decreto, ma anche fare quello di aprile (piu' volte annunciato dal governo). Oltre che dare risposte alle richieste di aiuto di lavoratori autonomi, partite iva, professionisti e imprese che sono enormemente danneggiati dalla situazione in atto (e dalle nuove chiusure decise recentemente)". Lo dichiara Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di Italia Viva. Marattin propone di destinare all'emergenza i 3 mld che per quest'anno erano stati destinati al taglio del cuneo fiscale. "Potremmo invece non toccare i 5 mld attualmente previsti sul 2021 sul cuneo, in modo che quei 3 miliardi possano invece essere subito utilizzati per annullare versamenti tributari, per sostenere il reddito delle categorie meno protette, per le nuove emergenze sanitarie, o per rafforzare la cassa integrazione e far si' che nessuno perda il lavoro", conclude.