Ddl Zan, "Renzi in Arabia Saudita nel giorno del voto? Si faccia eleggere lì"

Murales di Harry Greb che ritrae Matteo Renzi che stringe la mano a Mohammed bin Salman Nella foto: il murales in una via del centro Mercati di Traiano

Il Ddl Zan è stato bloccato al Senato con l'ok alla tagliola di Lega e Fratelli d'Italia, il Pd è in subbuglio, le dichiarazioni si susseguono... e Renzi che fa? La domanda se l'è posta Christian Raimo, scrittore, autore, giornalista e assessore uscente alla cultura del III municipio di Roma, che ha lanciato una frecciata al leader di Italia Viva dal suo profilo Facebook.

Raimo ha dichiarato che nel giorno del voto sul disegno di legge contro l'omotransfobia, argomento caldo che ha agitato e diviso la politica italiana degli ultimi mesi, Matteo Renzi, leader di Italia Viva è tornato di nuovo in arabia Saudita, paese oggetto di critiche perché non democratico. I rapporti tra Renzi e lo stato estero già in passato erano infatti stati contestati.

"Nel giorno del voto sul ddl Zan Matteo Renzi non è in aula e vola di nuovo in Arabia Saudita" scrive Raimo su Facebook. "Ma se ha deciso di fare politica lì, si facesse eleggere dal parlamento saudita! Ah, dimenticavo, non ce l'hanno".