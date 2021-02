"Renzi, e le spiegazioni sull'Arabia Saudita?" Fratoianni chiede conto

"Vorrei ricordare a Matteo Renzi che da alcuni giorni abbiamo un governo nel pieno delle sue funzioni e che lui aveva promesso di rispondere a tutte le domande sui suoi legami con l'Arabia Saudita subito dopo la chiusura della crisi di governo. Stiamo aspettando". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato di Liberi e uguali, Nicola Fratoianni.

"Sono stato aggredito in maniera odiosa sulle reti sociali perché ho avuto il coraggio di dire che questo governo non era il migliore del mondo" aveva detto a inizio febbraio Matteo Renzi, leader di Iv ad una domanda di 'Le Monde' sulle critiche ricevute da parte di diversi ex alleati del Pd e alle contestazioni sul viaggio in Arabia Saudita. "Con tanti morti, le scuole chiuse e questa crisi economica, credo che non si possano dire queste cose. Quanto al mio recente viaggio in Arabia Saudita, sono pronto a discutere con chi lo desidera del loro progetto Vision 2030, che è molto interessante e potrebbe essere anche positivo nel settore molto critico dei diritti umani. Sono prontissimo a parlare delle conferenza che tengo, ma la crisi non si è giocata su questo. Si è giocata sul futuro dell'Italia. Non su quello Arabia Saudita".