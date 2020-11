De Luca attacca Saviano senza nominarlo

De Luca attacca Saviano senza citarlo: “Camorrologo vestito da carrettiere. Parla ma non sa nulla”

“Lo stesso invito rivolgo a qualche camorrologo di professione ormai milionario che non solo si veste ancora come un carrettiere perché fa tendenza, ma che parla di cose di cui non capisce niente. Lo invito a fare un dibattito sulla sanità campana dove e quando vuole”. Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook rivolgendosi a Roberto Saviano, senza mai nominarlo.