"De Luca lavori anziché manifestare". Meloni stronca il presidente campano

Meloni a De Luca: "Se invece di fare le manifestazioni ci si mettese a lavorare forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più"

"Devo ringraziare i presidenti di regione" sul lavoro sui fondi di coesione: "tutti hanno capito il senso di quello che stiamo facendo, c'è stata una enorme collaborazione, tutti sono collaborativi salvo uno che non è molto collaborativo allo stato attuale. Rispetto per carità, neanche mi stupisce troppo, se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa, se invece di fare le manifestazioni ci si mettese a lavorare forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla firma con la Regione Calabria dell'accordo per lo sviluppo e la coesione.

Governo, De Luca: "Dignità del Sud non è in vendita, Meloni chieda scusa"

I cittadini del Sud "sono abituati a camminare a testa alta, non con la testa piegata come i pescatori. La dignita' del Sud non e' in vendita, tanto meno quella della Campania e di Napoli". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della manifestazione a piazza Santi Apostoli, a Roma. "Vorrei che il presidente Meloni chiedesse scusa al Sud. Il fondo sviluppo e coesione e' destinato al Sud, prevede che l'80 per cento delle risorse vadano al Sud e il 20 per cento al Nord. Un governo che avesse avuto un briciolo di dignita' avrebbe concordato l'accordo di coesione in primo luogo con tutte le regioni del Sud, non con quelle del Nord. Ha dimostrato di non avere dignita' politica, e disprezzo nei confronti del sud", ha concluso.