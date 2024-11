Il sottosegretario Delmastro (FdI): "Giudice Albano? Segmenti di Magistratura vogliono lo scontro con il governo"

Delmastro (FdI): "La lista dei Paesi sicuri per i migranti la determina il governo"



"Nessuno nel governo vuole lo scontro con la Magistratura ma ci sono plurimi indizi convergenti, alla luce di ciò che leggiamo in alcune mail, che siano ben altri coloro che vogliono lo scontro con l'esecutivo, ovvero segmenti di Magistratura". Con queste parole il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, Fratelli d'Italia, commenta intervistato da Affaritaliani.it le parole della giudice Silvia Albano della sezione immigrazione del tribunale di Roma, che ha affermato di non essere lei a volere lo scontro ma il governo.



"In ogni caso, non è possibile invocare l'insindacabilità in un contesto pluralista e democratico. Non esiste che il presidente del Consiglio o il sottosegretario Delmastro o il mio verduriere non possano commentare le sentenze. Le sentenze si eseguono ma si possono anche commentare e criticare, altrimenti introdurremo in Italia qualcosa che non esiste e non può esistere e cioè l'insindacabilità di una parte dello Stato. Continueremo a commentare le sentenze che non ci piacciono, come quelle sui migranti. Anche perché - conclude il sottosegretario Delmastro - la lista dei Paesi sicuri per i migranti la determina il governo. Semmai un giudice può ritenere per un caso singolo di vietare l'espatrio ma nessun giudice ha titolo per determinare la lista dei Paesi sicuri".



Leggi anche/ La giudice Silvia Albano va all'attacco: "Il governo vuole lo scontro, ma i giudici rispettano il diritto" - Affaritaliani.it