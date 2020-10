Delrio "Mes? Il Pd non ha cambiato idea. Non è affatto un capitolo chiuso"

"Il Mes non è affatto un capitolo chiuso. E' stato fatto un accordo di maggioranza che prevede la presentazione di un piano nazionale per il potenziamento del sistema sanitario e poi una discussione in Aula. Il Parlamento deciderà in un senso o nell'altro". Con queste parole il capogruppo del Partito Democratico alla Camera Graziano Delrio risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il Mes sia un capitolo chiuso.



"Vediamo prima il piano per il sistema sanitario e come finanziarlo. C'è una una risoluzione della maggioranza, e non del Pd, che prevede un chiaro percorso parlamentare. Valuteremo le proposte di potenziamento della sanità italiana, che deve diventare la migliore del mondo, in particolare quella territoriale. Successivamente valuteremo come finanziare questo piano per una sanità pubblica più forte, e quali siano le condizioni economiche migliori. Quindi sicuramente valuteremo il Mes. La nostra opinione è la stessa da mesi e non abbiamo cambiato idea, però rispettiamo che il percorso parlamentare che abbiamo condiviso insieme", argomenta il presidente dei deputati del Pd.



E i tempi? "Bisogna chiederli al governo che mi pare stia già predisponendo il piano di miglioramento del sistema sanitario nazionale". Prima di Natale i nodi saranno sciolti? "Sicuramente prima si affrontano e risolvono i nodi e meglio è", conclude Delrio.