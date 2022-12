"Devastata da quelle foto", la moglie di Soumahoro denuncia l'autore Carchidi

Scatti senza veli, la moglie di Soumahoro prepara la battaglia legale contro il fotografo Carchidi

Nuovi guai per Liliane Murekatete. Finita sotto i riflettori della cronaca per lo scandalo scoppiato attorno la cooperativa fondata insieme alla madre, la compagna del deputato di Alleanza verdi e Sinistra Aboubakar Soumahoro suscita nuove curiosità per dettagli sulla sua vita privata, critiche al suo modo di apparire e presunti soprannomi che circolavano su di lei nella città dove lavorava, Latina.

E, soprattutto, per alcune foto diffuse recentemente online e dalla stampa quotidiana che la ritraggono senza veli. Scattate anni fa e trovate sul sito del loro autore, il fotografo Elio Leonardo Carchidi. Un’ultima mossa che avrebbe “devastato psicologicamente” la donna.

E, con l’accusa di aver diffuso quelle immagini senza permesso, infatti, sarebbe già scattata la denuncia ai danni del fotografo Carchidi, secondo quanto rivelato dal Messaggero.

Le parole del legale: “Reagiremo nelle sedi giudiziarie”

Lorenzo Borrè, legale di “Lady Soumahoro”, ha definito l’attacco mediatico subìto nelle ultime settimane dalla famiglia come “senza precedenti”.

“Come suo avvocato segnalo continui appostamenti di troupe televisive davanti alla sua abitazione, furti di immagini del figlio di tre anni (attività vietata), immagini diffuse senza consenso”, ha spiegato. Per poi concludere: “Reagiremo nelle competenti sedi giudiziarie”.