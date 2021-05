Di Maio "garantista", ma c’è un dubbio: incombe il processo a Grillo Jr.

Il 4 maggio 2016 l’arresto del Sindaco di Lodi, Simone Uggetti, PD, 48 anni-per l'ipotesi di turbativa d'asta, in relazione all'appalto per la gestione delle piscine comunali scoperte- era la notizia di apertura delle prime pagine di tutti i principali quotidiani del Paese.

Cinque anni dopo, quasi tutti i quotidiani hanno “nascosto” l’assoluzione dell’ex primo cittadino Quindi, si può ritenere non tempestiva ma, politicamente, molto significativa la lettera, vergata da Gigino Di Maio e diretta al “Foglio”, per scusarsi con Uggetti : “i diritti sono diritti. Basta con l’imbarbarimento del dibattito associato ai temi giudiziari”.

Bene. C’è, tuttavia, un interrogativo, sintetizzato da Vittorio Sgarbi : “l'inchiesta sul figlio di Grillo ha trasformato l’ex bibitaro di Napoli in un garantista?”. La nuova posizione dell’ex Capo politico dei grillini non è, in qualche modo, motivata dall’imminenza del quasi certo rinvio a giudizio di Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore e garante del M5S, per il presunto stupro di gruppo del giovane genovese, in concorso con tre suoi amici, in Sardegna, ai danni di una ragazza milanese, e per le presunte molestie sessuali subite da un’amica?

Se fosse ancora tra noi, Giulio Andreotti (1919-2003) avrebbe elogiato la decisione di Di Maio di confinare l’esultanza per l’arresto degli allora avversari politici nella...Taverna del giustizialismo. Ma il senatore avrebbe aggiunto: “Di Maio ha scritto la lettera di scuse a Uggetti, mentre quasi tutti i giornali stanno stampando i dialoghi telefonici, tutt’altro che gradevoli, tra i presunti autori dello stupro? A pensar male, si fa peccato. Ma, spesso, ci si azzecca”. O no ?