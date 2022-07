Elezioni, accordo Di Maio-Tabacci: "Evoluzione di Insieme per il futuro"

ELEZIONI: DI MAIO SIGLA ACCORDO CON TABACCI

Siglato l'accordo tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi parlamentari DI IPF, e il sottosegretario Bruno Tabacci, fondatore DI Centro Democratico. Lunedì mattina a Roma ci sarà il lancio del nuovo progetto. "Sarà l'evoluzione di Insieme per il futuro", confermano dall'entourage del ministro.

Elezioni: Di Maio, Salvini su Iva? Pensa solo interessi partito

"Ora arriva Salvini e parla di azzerare l'Iva sui prodotti alimentari, dopo che ha fatto cadere il governo. Certo, lui ha gia' la soluzione in tasca. Dimentica solo Di dirvi che per colpa sua, e dei suoi complici, questa misura rischia Di non essere realizzata nell'immediato perche' c'e' un governo dimissionario, che va avanti solo per gli affari correnti. Del resto questo e' soltanto uno dei motivi che l'hanno portato a far cadere il governo: sventolare bandierine in campagna elettorale. Gli interventi sull'azzeramento dell'Iva li avevamo gia' programmati, ma a lui non andava bene che fossero misure proposte dal governo nell'interesse degli italiani. A lui serve solo sbandierare una proposta elettorale, fingendo che sopra ci sia la sua faccia". Lo scrive su facebook Luigi Di Maio, che aggiunge: "Caro Matteo, sappi che ci sono provvedimenti urgenti che non hanno un colore politico, ma servono al Paese per contrastare l'emergenza in corso. Se un provvedimento e' valido, a prescindere da chi lo propone, il provvedimento va fatto. Punto. Ma ormai e' evidente a tutti: per te vengono 'prima gli interessi Di partito' e poi, forse, gli italiani. P.S. Ancora aspettiamo chiarezza sui tuoi legami russi", conclude.