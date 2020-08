Di Maio rilancia l'accordo Pd-M5S: "Lavorare ad alleanze dove possibile"

Luigi Di Maio, vero artefice della svolta che ha portato alla votazione su Rousseau a favore delle alleanze con il Pd per le Comunali del 2021, lascia aperto ancora qualche spiraglio per un accordo in Zona Cesarini su Puglia e Marche. “Mancano poche ore alla presentazione delle liste e ritengo sia opportuno investire ogni energia per trovare degli accordi laddove sia possibile. L’ascolto dei territori, come ho ribadito in più occasioni, resta la priorità. Il presidente Conte a mio avviso ieri ha espresso un concetto più che legittimo, sottolineando l’importanza di ascoltare i territori, ma tutti siamo consapevoli che per governare bene l’Italia ci sia bisogno di amministratori responsabili e le elezioni comunali e regionali sono uno snodo cruciale", sostiene il ministro degli Esteri. "È un bene confrontarsi, è un bene provarci laddove le condizioni lo consentono. Lavoriamo per dare risposte agli italiani e non facciamoci tirare dentro in diatribe che non ci appartengono“, conclude Di Maio.