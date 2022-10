Direzione Pd, Letta attacca Renzi. "Tende nel campo della maggioranza"

Pd, Letta: "C'è una opposizione che della opposizione non ha nulla e che ha già trasferito le tende nel campo della maggioranza"



"Nel mese di gennaio, quanto basta per una riflessione approfondita, avremo un manifesto dei valori e dei proncipi, frutto del lavoro complessivo. Un momento dopo ci si confronterà tra gli aderenti, come indica lo statuto, con un voto" per fare in modo che due candidati vadano alle primarie "per le quali ho pensato alla data del 12 marzo". Enrico Letta, alla direzione del Pd, conferma la data del 12 marzo per le primarie per scegliere il nuovo segretario.



Poi Letta attacca, senza citarlo, Matteo Renzi: "Siamo sempre disponibili a dialogare con il resto dell'opposizione, ma non ci facciamo prendere in giro. C'è una opposizione che della opposizione non ha nulla e che ha già trasferito le tende nel campo della maggioranza. Chi passa il tempo ad attaccare l'opposizioe è solo una stampella della maggioranza", ha detto riferendosi implicitamente a Italia Viva.

Pd: Letta, una 'bussola' per i nodi abbiamo che davanti - "Dobbiamo mettere in campo tante iniziative: penso a quello bello di Bologna, di tre anni fa. Penso al nostro lavoro europeo, il nostro ruolo in Europa è cambiato, è cambiato tutto rispetto al 2007. iniziative libere che ognuno di noi può e deve assumere. Ma panso anche a un lavoro a cui sto mettendo mano e che si chiamerà La Bussola che consenta a ognuno di affrontare i nodi che abbiamo di fronte, fatta in modo tale da potere essere tutto tracciato e lasci un esito". Lo ha detto Enrico Letta alla direzione del Pd.

Pd: Letta, tesseramento percorso costituente cartaceo e online - "Tesseramento al percorso costituente sia cartaceo che online". Lo ha detto Enrico Letta alla direzione del Pd.

Pd: Letta, si potrà partecipare congresso fino ultimo momento - "Propongo che si possa aderire al congresso costituente fino all'ultimo momento utile. Fare partecipare solo chi è iscritto domattina sarebbe restringere la partecipazione". Lo ha detto Enrico Letta alla direzione del Pd.

Pd: Letta, prima 'fase della chiamata', poi candidature - "Il primo passo del percorso è la chiamata, un appello alla partecipazione. E una promessa: che l'appello sia a decidere, non a fare da spettatori". Lo ha detto Enrico Letta alla direzione del Pd. "Da qui si passerà ala scelta dlele candidature", ha aggiunto Letta.

Pd: Letta, congresso vincente perchè non si conosce vincitore - "Per la prima volta nella storia del Pd avremo un congresso, che darà vita al nuovo Pd, nel quale il congresso costituente vincente è esattamente quello in cui non si sa ancora chi lo vince. Non è una cosa banale, non è mai accaduto fra di noi. In ogni congresso, quando cominciava, si sapeva già chi lo avrebbe vinto. L'esito era già deciso". Lo ha detto Enrico Letta alla direzione del Pd. "Il congresso costituente è vincente perchè non si sa ancora chi lo vincerà", ha aggiunto Letta.

Pd: Letta, sia moderno, serve leader forte leggittimazione - "Il percorso costituente deve avere degli obiettivi: apertura vera e reale; rinnovamento; partecipazione. Tutti concetti che stanno nella definizione di Partito Democratico". Lo ha detto Enrico Letta alla direzione del Pd. "Per costruire un partito moderno,perchè siamo stati sopravanzati da altri in termini di modernità. Dobbiamo essere un partito più moderno e un gruppo dirigente, un segretario o una segretaria, che deve uscire dal percorso con una legittimazione forte che consenta di fare quetsa lunga traversata del deserto", ha aggiunto Letta.

Regionali: Letta, candidature rispettose indicazioni territori - "L'obiettivo del percorso è quello che il paese si appassioni. Dobbiamo essere tuti convinti di questa strada. In questi giorni ho avuto molte sollecitazioni su tempi e modalità. Naturalmente queste sollecitazioni erano un po' interessati. Quella che vi propongo è quella che io, arbitro e garante, penso possa far evolvere il partito in un nuovo Pd". Lo ha detto Enrico Letta alla direzione del Pd. "Sapendo che questa necessità avverrà in parte all'esito del congresso, ma in parte anche prima. Alcune regioni voteranno dentro lo stesso tempo del congresso e noi dovremo essere dentro questo percorso. Nel Lazio, in Lombardia, in Friuli e in Molise dobbiamo mettere in campo progetti per cui noi ci determiniamo ad essere rispettosi delle realtà territoriali. Il Lazio è andato in controtendenza rispetto alla vicenda nazionale. nel Lazio siamo cresciuti, grazie al lavoro di Nicola Zingaretti. Dobbiamo andare alla gestione e alla proposta politica di queste quattro regioni rispettosi del lavoro fatto sul territorio, senza negoziazione tra i capi con scelte che poi vengono fatte planare sui territori", ha aggiunto Letta.