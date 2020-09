Dl Agosto: in Aula Senato da lunedì 5 ottobre

Dl Agosto: in Aula Senato da lunedi' 5 ottobre

Lunedi' 5 ottobre il Dl Agosto approdera' nell'Aula del Senato, "probabilmente con la fiducia sul testo approvato dalle commissioni". Lo ha detto ai cronisti il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, al termine della conferenza dei capigruppo. Le commissioni finiranno i loro lavori entro giovedi' 1 ottobre, ha aggiunto.

DL AGOSTO: EMENDAMENTO PESCO, BONUS FINO A 3.500 EURO PER 'RIQUALIFICAZIONE' AUTO

Un bonus, fino a 3.500 euro, per chi istalla sulla propria auto sistemi di riqualificazione elettrica. E' la proposta contenuta in un emendamento al DL bilancio 'segnalato', a prima firma del presidente della commissione Bilancio del Senato, Daniele Pesco (M5s). La misura, che verrebbe introdotta in via sperimentale le omologazioni fatte entro il 31 dicembre 2021 su motori termici, interessa i veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G. La proposta di modifica, all'esame della commissione Bilancio, prevede un contributo pari al 60% del costo di riqualificazione fino ad un massimo di curo 3.500 euro, oltre ad una contributo del 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (Pra), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.

DL AGOSTO: BOSCHI "EMENDAMENTO PER SALVARE CASA INTERNAZIONALE DONNE"

"La Casa Internazionale delle Donne rappresenta da sempre un punto di riferimento insostituibile per la battaglia per la parita' dei diritti, non solo a Roma. Rischia di chiudere. Non mi interessa fare polemica sulle ragioni, sono note. Come Italia Viva, con la senatrice Conzatti, abbiamo presentato un emendamento al DL agosto per salvare la Casa". Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, che chiede: "Ora che siamo fuori dalla campagna elettorale per Roma, che si e' votato per le regionali, che non ci sono suppletive in citta', i vari gruppi politici possono mettersi d'accordo e sostenere tutti insieme questa proposta? La Casa Internazionale delle Donne deve restare aperta. Per tutte", conclude.