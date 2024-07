Dl Coesione: la Camera approva la fiducia, 190 sì

La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul dl coesione con 190 voti a favore, 124 voti contrari e 4 astenuti. Il decreto coesione, approvato dal Parlamento all'indomani della riforma sull'autonomia differenziata, dimostra come l'intenzione del Governo sia quella di riequilibrare le differenti zone economiche del Paese, con uno sguardo particolare al Sud Italia. Buona parte dei 2,8 miliardi di euro, previsti ed investiti attraverso il decreto coesione, a valere sul programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e sulle risorse della misura 5 del PNRR andranno nella direzione del Mezzogiorno, disegnando finalmente un futuro, per quelle categorie svantaggiate, sempre trascurate da quel folle Totem della sinistra, chiamato 'Decrescita Felice'. Il nostro Governo sta dimostrando di preferire, invece, la felicità della crescita e delle riforme economiche e costituzionali". Così il deputato della Lega Nicola Ottaviani, segretario della Commissione bilancio della Camera, nella dichiarazione di fiducia al Governo da parte della Lega.



Leggi anche/ Grimaldi (Avs) in Aula: "Governo di 'patrioti à la carte', ormai è Repubblica…