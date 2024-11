Dl fisco, ok a voto fiducia in Senato con 100 sì

L'Aula del Senato ha votato la fiducia sul dl fiscale con 100 sì, 46 no e un astenuto. Il governo aveva posto la questione di fiducia sul provvedimento collegato alla legge di bilancio "senza emendamenti né articoli aggiuntivi", per voce del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Il provvedimento, con scadenza 18 dicembre, ora passa alla Camera per il via libera definitivo.