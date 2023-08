Dl Omnibus, il governo tassa gli extraprofitti delle banche. Prelievo del 40%

Dl Omnibus, Salvini sul taglio degli extraprofitti: "Parliamo di miliardi non milioni"

Il governo Meloni in Consiglio dei Ministri approva il Dl Omnibus, il maxiemendamento che contiene diverse cose, dal 20% di licenze per i taxi in più alla stretta sul caro-voli ma a sorpresa spunta una norma non annunciata. Inserita nel provvedimento anche la tassa sugli extraprofitti delle banche, un'operazione che porterà nelle casse dello Stato circa 2 miliardi. "L'innalzamento dei tassi della Bce – ha detto il ministro Salvini – ha portato ad un innalzamento del costo del denaro per famiglie e imprese. Non c’è stato un altrettanto solerte, veloce e importante aumento per i consumatori. Quindi in questo gap si verrà a contare un 40% di prelievo dagli extraprofitti multimiliardari delle banche. Non entriamo nel merito delle cifre, ma basta guardare gli utili del primo semestre 2023 delle banche per capire che non stiamo parlando di qualche manciata di milioni, ma si può ipotizzare di alcuni miliardi".

La tassa sugli extraprofitti bancari varranno sui bilanci 2022 e 2023. Il Prelievo del 40% scatterà se il margine di interesse registrato nel 2022 "eccede per almeno il 3%" il valore dell’esercizio 2021. Percentuale che sale al 6% confrontando il 2023 col 2022.