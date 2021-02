Dpcm, Salvini: "Graduali riaperture a marzo e..."

"Piano vaccinale serio, rapido ed efficiente. Alla Bertolaso, per intenderci, con il coinvolgimento di Protezione Civile, Esercito e volontari, non con spese inutili, ritardi ed errori alla Arcuri". Matteo Salvini, segretario della Lega, spiega ad Affaritaliani.it quali sono le richieste del Carroccio in vista del nuovo Dpcm sull'emergenza Covid."



Produzione nazionale di vaccini, per superare i ritardi europei. Terapie domiciliari garantite per tutti, per curare il Covid in fase iniziale a casa e non intasare gli ospedali", spiega ancora Salvini.



" Piano per una graduale riapertura di attività economiche, commerciali, turistiche, sportive e culturali, a partire dal mese di marzo", conclude il leader della Lega.