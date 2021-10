Draghi al Quirinale e poi al voto? FI contro Meloni, caos Centrodestra

Volano gli stracci tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, proprio all'indomani del disastro del Centrodestra alle elezioni.

Non c'è nessun accordo nel centrodestra sull'ipotesi, avanzata da Giorgia Meloni, che Mario Draghi diventi il prossimo presidente della Repubblica e che quindi si torni al voto subito. E' quanto si apprende da fonti di Forza Italia che esprime stupore per la posizione non concordata all'interno della coalizione ed espressa oggi dalla leader di FdI in una conferenza stampa a Roma. FI fa notare, inoltre, come Silvio Berlusconi abbia ribadito anche di recente, in un'intervista al Mattino di Napoli, che Draghi dovrebbe restare al governo fino a fine legislatura e che nel partito nessuno lo abbia mai indicato al Quirinale.

LE PAROLE DI GIORGIA MELONI - "Il centrodestra e' d'accordo sul fatto che Mario Draghi potrebbe essere un buon presidente della Repubblica e che in quel caso si potrebbe tornare a votare subito". Lo ha detto la leader di Fd'I, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa, insieme al candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti, al comitato elettorale. "O qualcuno pensa davvero, come ho letto di recente in qualche ricostruzione giornalistica, che noi possiamo eleggere Draghi al Quirinale e mettere un'altra persona al governo senza passare per il voto dei cittadini?", ha concluso Meloni.