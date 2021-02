Draghi spacca il Cdx. Fi "valuta". Sì di Toti. Salvini cautamente pro-voto

Mattarella chiama Draghi per formare un "governo di alto profilo" e il Centrodestra subito si spacca.



Meloni: "Anche dall'opposizione ci siamo per il bene del Paese" - "Non penso che la soluzione ai gravi problemi sanitari, economici e sociali della Nazione sia l’ennesimo governo nato nei laboratori del Palazzo e in mano al PD e a Renzi. In una democrazia avanzata i cittadini, attraverso il voto, sono padroni del proprio destino. Anche quando la situazione è difficile. Soprattutto quando la situazione è difficile.Il Presidente valuta più opportuno rischiare un governo che per due anni avrà molte difficoltà a trovare soluzioni efficaci per gli italiani. Noi, invece, pensiamo sia decisamente meglio dare la possibilità agli italiani di votare, per avere una maggioranza coesa e forte che possa governare cinque anni e dare all'Italia le risposte coraggiose di cui ha bisogno. Nel centrodestra ci confronteremo, ma all'appello del Presidente rispondiamo che, in ogni caso, anche dall'opposizione ci sarà sempre la disponibilità di Fratelli d'Italia a lavorare per il bene della Nazione".

Governo, Salvini cita Costituzione: sovranità appartiene al popolo - "L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo...'. Articolo 1 della Costituzione italiana". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un tweet pubblicato dopo la convocazione di Mario Draghi al Quirinale e dopo le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Crisi: FI valutera' ogni decisione con alleati - Forza Italia valutera' ogni decisione politica prima con gli alleati di centrodestra. E' quanto confermano fonti del partito di Silvio Berlusconi che, nelle scorse settimane, non ha escluso il sostegno di FI a un governo di unita' nazionale ma vincolato al confronto con la coalizione di centrodestra.

Governo: Carfagna, appello Mattarella susciti riflessione - "Il Presidente Mattarella ha chiuso con saggezza e alto senso delle istituzioni una vergognosa pagina di contrattazioni che disonora il Parlamento italiano e restera' come una ferita nella storia della nostra Repubblica. Il suo alto appello alla responsabilita' deve suscitare una riflessione autentica, profonda, in chiunque voglia bene all'Italia e agli italiani e conservi ancora il senso vero della parola "patriottismo". Dobbiamo interrompere il gioco delle ambizioni individuali, degli ego ipertrofici, dei calcoli di convenienza elettorale, e guardare fuori dalle finestre il Paese che soffre: le centomila persone rimaste senza lavoro e senza reddito a dicembre, che oggi forse sono diventate il doppio o il triplo; le difficolta' del piano vaccinale; le migliaia di commercianti e imprenditori che stanno per gettare la spugna. In una democrazia sana, durante un'emergenza di questa portata, sono le persone e la Polis i referenti dei partiti: e' il momento, per tutti, di ricordarselo e agire di conseguenza". Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

Napoli (Fi): qualcuno non dormirà pensando a come dire no a Draghi - "Auguro una notte serena a quegli esponenti politici che hanno minacciato le elezioni e a quelli che le hanno invocate. Dormano tranquilli Salvini, Meloni, Zingaretti, Di Maio. Domani, con tutta calma, ragioneranno e si metteranno alla ricerca delle ragioni per pronunciare un "no" a Mario Draghi, cioè al solo italiano, nominato dal presidente Berlusconi alla guida della Bce, che ha saputo piegare la resistenza dei tedeschi, varare il Quantitative easing e inondare l'Europa di miliardi di euro per sostenere l'economia". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.

GOVERNO. CAMBIAMO!: PRONTI A SOSTENERE GOVERNO ALTO PROFILO - "Le emergenze elencate dal Capo dello Stato impongono un'assunzione di responsabilita' da parte di tutte le forze politiche. Offensivo verso il Paese e verso lo stesso Presidente Mattarella e' stato il teatrino di questi giorni che ha fatto solo perdere tempo prezioso. Avevamo chiesto in tempi non sospetti la formazione di un governo di unita' e salvezza nazionale che fosse in grado di dare le risposte che i cittadini italiani si aspettano. Da parte nostra siamo pronti ad accogliere l'appello del Presidente Mattarella sostenendo un governo di alto profilo che possa fronteggiare le sfide piu' urgenti per il Paese". Lo comunica in una nota l'Esecutivo nazionale di CAMBIAMO!, il partito guidato da Giovanni Toti.

GOVERNO. TOTI: BENE MATTARELLA, ORA MOMENTO DELLA RESPONSABILITA' - "Bene ha fatto il Presidente Mattarella a mettere fine a un teatrino tanto inconcludente quanto a tratti disgustoso. Ora, come ha chiesto il Capo dello Stato, e' il momento della responsabilita'. E quando la Repubblica chiama l'unica risposta possibile e': presente!". Cosi' scrive il Presidente Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.