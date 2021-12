E' morto Carlo Rasini, aggredito a 17 anni a Milano

Quattro giovani a viso scoperto lo colpirono con chiavi inglesi e sbarre di ferro

Si sono svolti a Milano i funerali di Carlo Rasini, morto improvvisamente nel capoluogo lombardo il giorno di Natale. Avvocato di riconosciuta fama, Carlo Rasini era nato nel 1961, figlio di un medico fu aggredito a 17 anni a Milano da quattro ragazzi mentre si dirigeva a scuola al Collegio privato Tuminelli. Noto per le sue simpatie di destra, l’agguato avvenne davanti alla sua abitazione in viale Montenero.



Quattro giovani a viso scoperto lo colpirono con chiavi inglesi e sbarre di ferro. Il giovane frequentava la sede del Msi-Dn che distava pochi metri dalla sua abitazione. Fu ricoverato in gravi condizioni, riportando un trauma cranico e la frattura della parte centrale destra della testa. L'aggressione segnò tutta la sua vita. Oggi i funerali.