Elezioni 2022, ultimo sondaggio: le "forchette" con i dati di tutti i partiti

Come finiranno le elezioni del 25 settembre

Nell’ultimo giorno utile per parlare di sondaggi, possiamo provare a sviluppare una previsione, per quanto molto orientativa, del possibile risultato elettorale, a poco più di due settimane dal voto.

Analizzando il complesso dei sondaggi pubblicati da fine giugno a oggi (ossia una quarantina di ricerche), che quadro emerge?

Quello che possiamo fare è dare una forchetta percentuale per i principali partiti in lizza, con un valore minimo e uno massimo). La situazione che ne risulta è la seguente:



Fratelli di Italia dal 22 al 26 per cento

Lega fra il 10 e il 15 per cento

Forza Italia fra il 6 e il 9 per cento

Noi moderati attorno all’1 per cento

Centrodestra nel suo insieme fra il 42 e il 48 per cento

Pd dal 20 al 23 per cento

SI+Verdi fra il 3 e il 4 per cento

+Europa attorno al 2 per cento

Impegno Civico attorno all’1 per cento

Centrosinistra nel suo complesso dal 26 al 30 per cento



Azione+Italia Viva dal 6 al 9 per cento



Movimento Cinque Stelle dal 12 al 16 per cento



Italexit attorno al 3 per cento.

Tenendo conto che gli indecisi sono ancora un buon 25 per cento, gli ultimi giorni della campagna elettorale saranno decisivi ai fini della determinazione delle vere percentuali finali. Appaiono molto probabili l’affermazione del centrodestra e l’exploit di FdI. Più incertezza c’è invece su un doppio duello: quello fra Lega e M5S per il terzo posto (a ridosso di FdI e Pd), e quello per il quarto tra Forza Italia e Azione+Italia Viva.

*politologo e sondaggista