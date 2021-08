Elezioni suppletive, Letta corre a Siena senza simbolo del Pd

Enrico Letta correrà alle elezioni di Siena senza utilizzare il simbolo del Pd. "Né quello del Pd di cui è leader né gli altri dell’alleanza che lo appoggerà, che va da Mdp-Articolo al Movimento 5 Stelle e Italia Viva", scrive Repubblica. "Dallo staff di Letta spiegano che si tratta non di una scelta leaderistica ma dell’esigenza di rappresentare un mondo largo che si raduna intorno al nome del segretario Pd come collante", scrive Repubblica, ma i renziani borbottano per le proteste del passato sulla Leopolda.

Mps: Letta, appello a governo, incontri territorio e lavoratori

"E' fondamentale che il governo incontri i sindacati e tutte le realta' istituzionali, essenziali per accompagnare questo processo anche in questa fase di negoziato che il ministero delle Finanze sta svolgendo. Non puo' esserci una soluzione senza il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e del territorio con le sue realta' istituzionali". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a margine di un incontro elettorale a Monteriggioni, Siena. "E' un appello che faccio al governo sentitamente e convintamente, non per un fatto formale, ma per un fatto sostanziale: il marchio Monte dei Paschi non e' un marchio semplicemente di natura finanziaria, il legame con il territorio ed i lavoratori e' parte integrante della forza di quella istituzione", ha aggiunto.