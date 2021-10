Elezioni, "e ora è sicuro che il Pd vincerà le Politiche? Direi proprio di no"

Un trionfo del Pd e del Centrosinistra, soprattutto nelle proporzioni delle vittorie a Roma e a Torino. Come se lo spiega?

"Sicuramente la dimensione della vittoria a Roma e a Torino è inattesa. Dopo il primo turno era molto probabile, ma queste percentuali hanno sorpreso. C'è stato anche un effetto trascinamento derivato dalle altre vittorie che hanno condizionato l'esito dei ballottaggi. E' vero anche che negli ultimi 10 giorni il clima non solo politico ma anche sociale in Italia è stato particolarmente caldo e certamente ha inciso sul risultato del secondo turno alle Amministrative. Questo clima è stato determinante in particolare a Torino, più che a Roma, e anche a Trieste dove il vantaggio del Centrodestra si è nettamente assottigliato".

Gli italiani quindi vogliono stabilità...

"Gli italiani sono ancora scossi da un anno e mezzo di pandemia, vogliono stabilità e vogliono sentirsi al sicuro. E quanto è accaduto nelle ultime due settimane li ha spinti in questa direzione ovvero a votare per il partito che nella percezione popolare è più vicino al governo, cioè il Pd".

Astensione altissima però, un dato pesante per tutta la politica...

"L'affluenza bassa non va certamente sottovalutata. In questo secondo turno nella Capitale ha votato il 40,6%, otto punti in meno rispetto al 3-4 ottobre, quando si era già registrato una scarsa partecipazione ai seggi. Dagli Anni '90 in poi al ballottaggio vota sempre il 70% dei votanti del primo turno e quindi si conferma questo trend storico. Ma in queste Amministrative, in generale, abbiamo notato una forte astensione soprattutto nelle periferie delle città. Prendiamo il caso di Roma, nel sesto municipio Enrico Michetti aveva preso una buona percentuale al primo turno, poi l'affluenza al ballottaggio è nettamente calata e questo ha fortemente penalizzato il candidato del Centrodestra".

Con questi risultati il Pd ha già vinto le elezioni politiche?

"Direi proprio di no. E' stata una tornata elettorale molto territoriale incentrata sulle figure dei candidati a sindaco e poco sui leader nazionali, infatti i segretari sono stati abbastanza lontani dalle piazze. Le Politiche saranno una competizione completamente diversa, certo che questa vittoria alle Amministrative può tenere unita la coalizione di Centrosinistra. Vedremo se anche quella di Centrodestra riuscirà a compattarsi maggiormente".