Elezioni Liguria, cauto ottimismo nel Centrodestra per Bucci. Ultimi sentiment alla vigilia del voto

A destra si rinnova la sfida tra Forza Italia e la Lega, paura M5S per un risultato molto deludente



Finalmente ci siamo. Dopo un'estenuante campagna elettorale, domenica 27 e lunedì 28 ottobre i cittadini liguri sono chiamati a rinnovare il presidente della regione e il consiglio regionale, a seguito della bufera giudiziaria che ha coinvolto l'ex Governatore Giovanni Toti. Ci sono anche altri candidati, ma è evidente che la sfida è tutta tra il Centrodestra che candida il sindaco di Genova Marco Bucci e il campo largo (tranne Matteo Renzi che ha lasciato libertà di voto) che sostiene l'ex ministro Dem Andrea Orlando.



Per la maggioranza di governo si tratta di un importante banco di prova all'indomani della presentazione della Legge di Bilancio a dir poco prudente e che potrebbe influenzare il voto. In Liguria ad esempio c'è un alto numero di pensionati e l'innalzamento di soli 3 euro delle pensioni minime dal 2025 potrebbe incidere negativamente. Per Elly Schlein e il Pd è una sfida chiave perché se dovesse perdere Orlando magari con un magrissimo risultato del Movimento 5 Stelle la minoranza interna Dem moderata e cattolica metterebbe in discussione non solo il campo largo ma anche la stessa alleanza con il M5S, alle prese con la guerra finale tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo.



A destra poi c'è la sfida tra Lega e Forza per quale lista arriverà seconda dietro Fratelli d'Italia, certamente primo partito della coalizione. I sondaggi ovviamente non si possono pubblicare ma nell'ultimo giorno di campagna elettorale i sentiment tra i partiti e i candidati segnalano un cauto ottimismo nel Centrodestra su Bucci, che sarebbe molto forte nella sua Genova che ovviamente, visto il numero di abitanti, ha un peso maggiore rispetto alle altre tre province.



La partita è aperta e non si possono fare pronostici ma se nel Pd parlano di sfida in salita, pur sperando nell'effetto delusione per la manovra economica e soprattutto 'beffa pensioni', nella maggioranza che sostiene il governo Meloni, pur con prudenza, sentono aria di vittoria. Anche se di qualche punto e non certo schiacciante o clamorosa. Ora basta attendere le ore 15 di lunedì 28 ottobre quando, chiusi i seggi e valutata anche l'affluenza alle urne, inizierà lo scrutinio delle schede.