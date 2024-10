Elezioni Liguria, Pd primo partito. M5S a picco. Calo di Fratelli d'Italia, bene la Lega. Tutti i dati

Fratelli d'Italia perde più di 10 punti percentuali rispetto alle elezioni europee



I voti di lista sono fondamentali nell'elezioni regionali in Liguria. Il Pd è il primo partito in Liguria con il 27,70%, stando alla seconda proiezione Swg, diffusa da La7 per le elezioni regionali in Liguria, con una copertura del 15%. Un dato in leggera crescita rispetto alle elezioni europee.



Distaccato di oltre dieci punti Fratelli d'Italia al 14,40% in netto calo rispetto al 26,8% di giugno. Per quanto riguarda il centro-destra che sostiene Marco Bucci, Vince Liguria è al 9,50%, la Lega 8,90% (stabile), Forza Italia 8,3% (stabile), Orgoglio Liguria 6,9%, Udc 1,4%, Alternativa Popolare 0,4%. La coalizione complessivamente raggiunge il 49,80%, più del voto al candidato Marco Bucci al 49,60%.



Nel centrosinistra, che sostiene Andrea Orlando, oltre al Pd, ci sono Alleanza verdi e sinistra al 6,2% (in calo rispetto Europee), Orlando presidente al 5,1%, Movimento 5 Stelle al 4,8% con un tracollo rispetto al 10,2% delle Europee di giugno. Patto civico e riformista all'1,80%, Liguria a testa alta al 1,3%. La coalizione raggiunge il 46,80%, poco meno rispetto al 47,30% ottenuto da Orlando.



Va sottolineato che le liste dei presidenti potrebbero aver tolto qualcosa a Fratelli d'Italia, ma la differenza con le Europee è marcata.